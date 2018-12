Norsk klubikon bliver midlertidig manager i United Manchester United har ansat Ole Gunnar Solskjær, som spillede 366 kampe for klubben som aktiv.

José Mourinhos afløser som manager i Manchester United er en af klubbens gamle kendinge.

Onsdag bekræfter klubben på sin hjemmeside, at Ole Gunnar Solskjær overtager posten som midlertidig manager for resten af sæsonen.

Det sker, dagen efter at José Mourinho blev fyret i klubben.

45-årige Solskjær spillede i United fra 1996 til 2007. I alt blev det til 366 kampe og 126 mål i klubben.

»Manchester United er i mit hjerte, og det er fantastisk at komme tilbage i den her rolle. Jeg ser virkelig frem til at arbejde med det talentfulde hold, staben og alle i klubben«, siger nordmanden.

Om Ole Gunnar Solskjær Født: 26. februar 1973 i Kristiansund (45 år). Nationalitet: Nordmand. Job: Midlertidig manager i Manchester United. Tidligere klubber som træner: Manchester Uniteds reservehold, Molde, Cardiff og Clausenengens U19-hold. Tidligere klubber som spiller: Clausenengen, Molde og Manchester United. Kampe/mål for Manchester United: 366/126. Landskampe/mål for Norge: 67/23. Trænermeritter: Norsk mester med Molde i 2011 og 2012. Norsk pokalmester med Molde i 2013. Spillermeritter: Engelsk mester seks gange (1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2006/07). FA Cup-vinder to gange (1999 og 2004). Champions League vinder en gang (1999) Kilder: NTB og Transfermarkt. Vis mere

Solskjær var også træner for Uniteds reservehold i 2008, før han overtog trænertjansen i norske Molde i 2010. Her blev det til to mesterskaber og en pokaltitel.

Lever og ånder kulturen

I 2014 tog han til Premier League-klubben Cardiff, hvor han ikke opnåede den store succes.

Siden vendte han tilbage til Molde, før han nu igen drager vestpå til sin gamle klub. Manchester Uniteds næstformand, Ed Woodward, tager imod ham med åbne arme.

»Ole er en klublegende med kæmpe erfaring, både på banen og i trænerroller«.

»Hans historik i Manchester United betyder, at han lever og ånder kulturen her, og alle i klubben er glade for at have ham og Mike Phelan tilbage«, siger Ed Woodward.

Mike Phelan bliver en del af trænerstaben sammen med Michael Carrick og Kieran McKenna.

ritzau