Dortmund revancherer sig med triumf i topbrag Dortmund genfandt vindermelodien, da Gladbach hjemme blev slået 2-1 fredag i Bundesligaens topbrag i runden.

Borussia Dortmund fik hurtigt revancheret sig i Bundesligaen, da der fredag aften var topbrag mellem Dortmund og Borussia Mönchengladbach.

Her var Dortmund bedste hold og sled en arbejdssejr hjem på 2-1.

Dermed nåede Dortmund op på 42 point og har igen et forspring på ni point, da Gladbach følger efter med 33 point.

Bayern München kan dog med en sejr ude lørdag over Eintracht Frankfurt komme seks point efter Dortmund og overtage andenpladsen.

Et nederlag kunne pludselig have betydet, at Dortmund havde sat sit store forspring over styr, efter at klubben i seneste spillerunde tabte for første gang i sæsonen, da Fortuna Düsseldorf overraskende vandt.

Dortmund var dog på forhånd sikker på at overvintre på førstepladsen og kunne kalde sig Herbstmeister (efterårsmester).

Thomas Delaney var med fra start, mens Jacob Bruun Larsen var henvist til bænken af Raphaël Guerreiro.

Den første store mulighed opstod efter 20 minutter, da Marco Reus blev spillet igennem og afsluttede, men Gladbach-keeper Yann Sommer reddede fornemt.

Dortmund lagde et tungt pres i minutterne efter, men forfaldt senere i halvlegen til alt spille for meget på tværs, mens Gladbach koncentrerede sig om at lukke af i defensiven.

I halvlegens sidste fem minutter kom der så gang i scoringerne.

Først var det Dortmunds Jadon Sancho, der yderligt driblede i feltet i højre side og fra en spids vinkel sparkede bolden i mål via den fjerneste stolpe.

Kun tre minutter senere var der kaos i hjemmeholdets forsvar, og bolden dumpede ned foran Christoph Kramer, der fra tæt hold sparkede Gladbach på 1-1, som blev pausestillingen.

Dortmund kom foran 2-1 efter 54 minutter.

Efter et tempofyldt angreb endte bolden i højre side hos Mario Götze. Han sendte en helt perfekt pasning ind i det lille felt, hvor Reus glidende kom bolden i møde og sparkede den i mål.

Reus viste klassen igen efter en god times spil, da han hamrede et direkte frispark på den ene stolpe, mens Sommer kunne kigge på.

Gæsterne formåede ikke at ændre slagets gang og havde ikke meget at byde ind med i resten af halvlegen.

ritzau