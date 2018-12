Real sætter rekord og vinder klub-VM for fjerde gang For fjerde gang kunne Real Madrid lade sig hylde som vinder af klub-VM, da Al-Ain blev slået i finalen.

Real Madrid blev lørdag den mest vindende klub i VM for klubhold, da Al-Ain i finalen blev besejret 4-1.

Dermed nåede Real Madrid op på fire titler i det nuværende turneringsformat, efter at Corinthians vandt for første gang i 2000.

Inden lørdagens finale lå FC Barcelona og Real side om side med tre titler hver, og Real har nu vundet turneringen de seneste tre år i træk.

»Spillerne fortjener det. De har arbejdet virkelig hårdt og vundet mange trofæer«.

»I dag gjorde de arbejdet færdigt ved at vinde klub-VM for tredje gang i træk, hvilket er fantastisk for klubben og i særdeleshed for denne gruppe af spillere«, siger Real-træner Santiago Solari ifølge AFP.

Al-Ain var en overraskende modstander i finalen, da mandskabet fra værtsnationen De Forenede Arabiske Emirater skabte den helt store overraskelse i semifinalen.

Her formåede Al-Ain således at sende argentinske River Plate, der netop har vundet Copa Libertadores, ud af turneringen efter 2-2 i ordinær spilletid og straffesparkskonkurrence.

Modric scorer efter et lille kvarter

Real Madrid skulle bruge 14 minutter på at komme foran, så havde Luka Modric med et kringlet skud sikret 1-0-føringen.

Lucas Vázquez slap fri i højre side og sendte bolden ind i feltet, hvor Karim Benzema overlegent tæmmede den med brystet og med et lille vip lagde bolden af til Modric.

Den nykårede Ballon d'Or-vinder sparkede sikkert bolden i mål uden chance for Al-Ain-keeper Khalid Eisa.

Efter en times spil leverede Real endnu en perle.

Efter et hjørnespark fik Al-Ain-forsvaret clearet bolden, men den endte hos Marcos Llorente, der uden for feltet trykkede af første gang og bragede bolden i mål til 2-0 med sit første mål for Reals førstehold.

»Det er det her, vi forventede af os selv, og som vi har arbejdet for. Det var mit første mål for seniorholdet, og hvad kunne være bedre end at score i denne finale«, siger Llorente.

Så kom der gang i målscoringen, og endnu et hjørnespark skabte problemer for Al-Ain med ti minutter igen, og Sergio Ramos headede Real på 3-0.

Tsukasa Shiotani fik lov at reducere for Al-Ain på et hovedstød langt fra mål, men det var ikke slut endnu, og i tillægstiden scorede Yahia Nader så et uheldigt selvmål, så Real vandt 4-1.

I kampen om tredjepladsen og bronzemedaljer vandt River Plate overbevisende 4-0 over japanske Kashima Antlers.

Efter det ydmygende nederlag i semifinalen fik River Plate lidt oprejsning takket været to mål af Gonzalo Martinez samt scoringer af Bruno Zuculini og Rafael Santos Borre.

ritzau