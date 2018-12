Solskjær bringer håb til United med storsejr i Cardiff Norske Ole Gunnar Solskjær fik drømmestart som manager for Manchester United, som vandt sikkert over Cardiff.

Mange fodboldøjne hvilede på Manchester United efter midtugens opsigtsvækkende vagtskifte.

José Mourinho blev fyret som manager i United tirsdag. Og klubbens tidligere angriber Ole Gunnar Solskjær blev ansat som midlertidig løsning for resten af sæsonen onsdag.

Lørdag aften fik nordmanden en perfekt start i Premier League med en storsejr på hele 5-1 ude over Cardiff.

Lørdagens resultater betyder samtidig, at United er tre point nærmere den vigtige fjerdeplads, der giver adgang til Champions League.

Det blev en realitet, fordi Chelsea tidligere lørdag tabte 0-1 hjemme til Leicester.

United har på sjettepladsen 29 point efter 18 kampe, mens Chelsea og Arsenal på fjerde- og femtepladsen har 37 point.

United-angriberen Marcus Rashford åbnede målfesten allerede efter tre minutter på et direkte frispark.

Efter en halv time fordoblede midtbanespilleren Ander Herrera føringen med et skud fra distancen.

Cardiff fik tilkendt et tvivlsomt straffespark, da Rashford blev vurderet til at have ramt bolden med armen, men det lignede nu mere en berøring med skulderen.

Udeholdets Victor Camarasa udnyttede straffesparket til at reducere til 1-2.

Tre minutter senere øgede United-angriberen Anthony Martial til 3-1 efter et smukt opspil, der vidnede om fornyet spilleglæde og optimisme.

I perioder så man United sprudle på fodboldbanen, noget der var sjældent at se under Mourinho i denne sæson.

I anden halvleg scorede United yderligere et par gange, så det endte med sæsonens største sejr og første gang, at holdet scorede fem gange.

Jesse Lingard stod for begge mål. Først på et lidt tyndt straffespark efter 57 minutter. Og i slutminutterne på endnu et flot gennemspillet angreb, hvor Paul Pogba var assistmager.

Kenneth Zohore blev skiftet ind for Cardiff efter en time, men den danske angriber nåede ikke at sætte sit aftryk på kampen.

United skal i de kommende tre ligakampe møde Huddersfield og Bournemouth hjemme samt Newcastle ude.

