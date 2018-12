Nye stadioner skal give klubber i London et gear mere

Nye stadioner er nye våben

Det handler ikke kun om ejerskabet til håneretten, når man møder ind på jobbet mandag morgen, men også om fortsat at være en del af Premier Leagues absolutte epicenter. For fodboldmagtens centrum er igen rykket fra London tilbage til Manchester. Nye stadioner, som Tottenhams kommende Tottenham Hotspur Stadium med plads til 60.000 tilskuere, er vigtige våben for de kommercielle fodtusser, når der skal landes større og mere konkurrencedygtige sponsoraftaler, og indtægten fra kampdage skal sparkes i vejret. Og her er Manchester United og bysbørnene City et hestehoved foran med større stadioner og kommercielle aftaler, men da først Arsenal i Arsene Wengers tid og siden Chelsea med Jose Mourinho i spidsen hentede mesterskabet til hovedstaden, så er det stadig naturligt for Londons klubber at orientere sig mod den engelske titel. Det kan vel ikke være anderledes, når de første spadestik til ligaen blev taget ved Themsens bred.

Premier League har 25 år på bagen som afløser for den gamle 1. division efter et møde hos Thames Weekend Television, hvor repræsentanter fra Arsenal, Liverpool, Manchester United, Everton og Tottenham blev enige om, at noget måtte gøres. Den engelske offentlighed var trætte af fodbold og den hooliganisme, der skød frem fra 60’erne, og i 80’erne så en lang optøjer fra Nord til Syd. Tilsat stadionkatastrofer som dødsbranden på det gamle træstadion The Valley Parade i Bradford, den frygtelige dag på Hillsborough i Sheffield og Thatcher-regeringens kompromisløse håndtering af de indebrændte, hvide, arbejdsløse unge mænd på tribunerne, ja, så var fodbolden langt fra den stjernestatus, vi ser i dag.

Det ændrede Paul Gascoignes tårer i Torino på. England nåede semifinalerne ved VM i 1990, og et hjerteknusende straffesparksnederlag til rivalerne Vesttyskland og ’Gazzas’ tårer, efter kampens dommer stak ham et gult kort, der ville holde ham ud af en finale, det fik fodboldglæden til at spire frem.

Det førte til mødet i efteråret 1990, hvor tv-stationen og repræsentanterne fra ’The Big Five’ blev enige om at rebrande og give den engelske topfodbold nyt liv. Tottenhams ejer Alan Sugar havde imidlertid sin egen dagsorden – ikke mindst salget af tv-paraboler – og fik den konkurrerende tv-station Sky på banen med et bud på tv-rettighederne, der ’blæste de andre ud af søen’, som han med sine efterhånden så berømte ord har forklaret det.

Bold er ikke bare bold

Rettigheder og andet juristeri blev lagt over i et selvstændigt selskab, der ikke har noget med de tre lavere rangerende divisioner at gøre i et forsøg på at genoplive interessen for den bedste engelske række. Spol frem til i dag med salg af tv-rettigheder, der trækker global interesse og kaster en milliard kroner af sig pr. sæson til hver klub, så er de 25 års historie deres vægt værd i guld.