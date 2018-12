Presset Guardiola sikrer god optakt til braget mod ubesejrede Liverpool

Chelsea vandt igen på udebane

Tidligere søndag lykkedes det Chelsea at rette lidt op på runden for London-holdene, da det blev til en 1-0-sejr ude over Crystal Palace. Dagen før var både Tottenham og Arsenal blevet kørt over af henholdsvis Wolverhampton og Liverpool, men N’Golo Kanté sendte efter pausen Chelsea på sejrskurs, da han via et godt ryk ind i feltet elegant lagde bolden i nettet bag spanske Vicente Guaita i Crystal Palace-målet.

Foto: David Klein/Ritzau Scanpix Et slags kigge-væk-skud fra N'Golo Kanté sender bolden i nettet hos Crystal Palace og sikrer søndag en Chelsea-sejr.

Chelseas tredje udebanesejr på stribe gav tre meget vigtige point i striden om Champions League-billetter til de engelske topklubber.

Samtidig med Southampton-Manchester City spillede Burnley-West Ham, og duellen på Turf Moor slap hjemmeholdet bedst fra med en sejr på 2-0 efter træffere fra Chris Wood og Dwight McNeil. Altså en nedtur for endnu et traditionsrigt London-hold, selv om West Ham på det seneste har lignet et kollektiv i god fremgang.

Den sene kamp søndag er et opgør på Old Trafford mellem Manchester United og Bournemouth.