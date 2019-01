United og Solskjær erobrer femte sejr på stribe

Et reservepræget mandskab besejrede på Old Trafford Championship-bundholdet Reading 2-0 og er videre i FA Cup. West Ham og Brighton kom også videre.

I lørdagens tidlige kampe i FA Cuppens 3. runde var fem Premier League-klubber i aktion. Mest opmærksomhed fik nok Manchester United, som efter managerskiftet fra José Mourinho til Ole Gunnar Solskjær har været på optur. Den udvikling holder fortsat.

Hjemme på Old Trafford sendte Solskjær ganske vist et noget reservepræget United-hold i kamp mod Reading fra Championship-rækken, men det var godt nok til at sikre en 2-0-sejr og dermed billet til næste runde. Det er Solskjærs femte sejr af fem mulige.

Før pausen kunne først Juan Mata på straffespark og derefter Romelu Lukaku sende United på sejrskurs, men spillet var bestemt ikke mindeværdigt, og med lidt mere kølighed i afslutningerne burde Reading have scoret.

Solskjær forstærker sin position

Samme billede kunne ses efter pausen, hvor Reading fik den første store målchance, men hvor United-målmand Sergio Romero lige som i første halvleg var stærk på stregen.

Marcus Rashford (Sanchez), Marouane Fellaini (Fred) og Tahith Chong (Mata) kom på banen, men spillet blev ikke meget bedre af den grund samtidig med, at Reading ikke formåede at skabe flere åbne scoringsmuligheder.

Endnu en sejr lægger yderligere vægt bag Ole Gunnar Solskjærs udtalte ønske om at forblive i klubben, når sæsonen slutter i maj i stedet for at være en midlertidig løsning. Og næste søndag vil en sejr i London over Tottenham kunne skabe stor fanopbakning til den norske manager.

Men så skal United-forsvaret kunne lukke af over for Spurs-profiler som f.eks. Harry Kane og Christian Eriksen.

West Ham også videre

Den traditionsrige London-klub West Hams topscorer Marko Arnautovic fandt også vej til nettet lørdag i pokalopgøret med Championship-klubben Birmingham, som blev besejret 2-0. Hjemmeholdets andet mål blev sat ind af Andy Carroll.

Bournemouth og Brighton, der ligger side om side i Premier League-tabellen, mødtes i Bournemouth, men hjemmeholdet havde ikke den store gavn af hjemmebanen Dean Court.

Gæsterne var skarpest og sejrede 3-1, efter franske Anthony Knockaert, Yves Bissouma fra Mali og rumænske Florin Andone havde fundet vej til nettet.

Sværere var det for Premier League-kollegaerne fra Burnley i hjemmekampen mod Barnsley fra League 1. Her sluttede det dog 1-0, da Chris Wood scorede på straffe i sidste minut.