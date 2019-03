Misbrugt straffe i sidste minut redder point for Tottenham i vildt drama mod Arsenal

Drama – vildt drama. Sådan sluttede slaget om Nordlondon, da Arsenal ved stillingen 1-1 fik tilkendt et straffespark i kampens slutfase, men hvor topscorer Pierre-Emerick Aubameyang kiksede fra 11 meter-pletten over for Tottenham-keeper Hugo Lloris.

Derfor sluttede en dramatisk duel 1-1, og derfor kunne flere af de to holds konkurrenter i toppen af tabellen hygge sig over det facit.

En waliser på vej væk fra Arsenal, 28-årige Aaron Ramsey, blev Gunners’ helt i første halvleg, da han på en friløber serveret af Alexandre Lacazette overlegent rundede Tottenham-målmand Hugo Lloris og lagde bolden i nettet.

Den kommende Juventus-spiller er altså mentalt stadig rød og hvid og klar til at levere en indsats for Arsenal, hvor han har været på kontrakt i 11 sæsoner.

Men Ramsey og hans holdkammerater kom efterfølgende under et gevaldigt pres i resten af første halvleg, og kort før pausen måtte Arsenal-målmand Bernd Leno levere to store redninger i samme situation, da først Christian Eriksen og dernæst Moussa Sissoko havde store chancer for at udligne.

I anden halvleg var Tottenham efter sine to forudgående nederlag til Chelsea og Burnley nødt til at satse hårdt frem af banen for igen at skaffe point til kontoen. Det gav et åbent slagsmål, hvor Arsenal også fik sine muligheder på omstillinger.

Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix Aaron Ramsey scorede i sit sidste store opgør mod Tottenham i den rødhvide trøje.

Ineffektiv franskmand udskiftet

På en af dem burde Lacazette have øget til 2-0, da han på oplæg fra Nacho Monreal og Alex Iwobi blev spillet fri foran mål, men kiksede stort. Kort efter kom Tottenham frem til en god mulighed, men Kieran Trippier flugtede bolden i sidenettet.

Arsenal-manager Unai Emery satte holdets topscorer Pierre-Emerick Aubameyang på banen i stedet for Lacazette, og dermed havde gæsterne et godt våben til kommende omstillinger.

Mauricio Pochettino reagerede ligesom Emery med en udskiftning, og det var Victor Wanyama, der måtte forlade banen til fordel for Erik Lamela. Men argentineren startede som sædvanlig med at begå et groft frispark og få en advarsel.

Christian Eriksen havde fysiske problemer i de mange nærkampe, og hans hold havde heller ikke en af de dage, hvor danskeren fik bolden i sine favoritposition.

Danny Rose var efter en god mulighed foran Arsenal-målet heldig med at slippe med et gult kort, da han stemplede Leno i brystkassen, og det sørgede den tyske målmand for at fortælle kampens dommer Anthony Taylor.

Målscorer Ramsey løb træt og blev erstattet af Mesut Özil, der i denne sæson fra mange sider af det britiske fodboldmiljø har fået at vide, at han skal knokle mere for holdet på banen.





Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix Dommer Anthony Taylor kom under kraftig kritik i slaget om Nordlondon, da han blandt andet dømte straffe til Tottenham, selv om Harry Kane befandt sig i offside.

Kontroversiel udligning

Inden den tyske kreatør fik markeret sig, var stillingen ændret til 1-1. Christian Eriksen sendte et frispark ind i feltet, hvor Harry Kane var i offsideposition, men angriberen fik tilkendt et straffespark, da Skhodran Mustafi skubbede ham i ryggen.

En kontroversiel situation, men Kane udnyttede på vanlig vis iskoldt chancen og udlignede. Og han fik i slutfasen mere støtte i front med indskiftningen af Fernando Llorente.

Tottenham pressede på for en afgørelse, men kom ikke rigtig tæt på. Tæt på kom til gengæld Arsenals Lucas Torreira, da han stemplede en modstander i tillægstiden og fik direkte rødt kort.

Masser af drama, for få mål, men god underholdning for alle fodboldfans.