FC København-ikonet med den skarpe tunge siger farvel

Forleden dumpede årsrapporten fra Parken Sport & Entertainment, der blandt andet driver fodboldklubben FC København, ind i diverse danske mediers elektroniske postkasser. Her kunne den interesserede blandt andet læse, at aktionærerne ville få udbetalt 2,50 kroner i udbytte per aktie, og at der havde været 1,32 millioner overnatninger i ferieresortet Lalandia. Inden detaljerne i pressemeddelelsen nåede at udmønte sig i konkrete artikler, anduvede endnu en mail fra koncernens presseafdeling, for der havde manglet en vedhæftet fil i første omgang.