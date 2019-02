FCM-bestyrelsesformand: FCK er bange for os. Det skal man ikke være Einstein for at gennemskue

35-årige Rasmus Ankersen garanterer, at ambitionsniveauet ikke kommer til at skuffe, når FCM snart præsenterer sin 2029-vision. Nu og her er målsætningen at genvinde guldet i Superligaen. Bestyrelsesformanden bliver skuffet, hvis det ikke lykkes.