Frisparkskongens landsholdsdebut må vente

Superligatopscorer og dødboldspecialist i verdensklasse Robert Skov må vente med sin debut på det danske A-landshold.

Offensivspilleren fra FC København måtte udgå skadet af søndagens 3-1-sejr mod Hobro og skal ifølge FC Københavns hjemmeside sidde ude de kommende par uger.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, for jeg havde set frem til at være en del af A-landsholdet til de kommende kampe, men sket er sket. Heldigvis er det ikke en alvorlig skade, og jeg må bare arbejde videre, når jeg er tilbage, og så håber jeg, at chancen kommer igen, hvis jeg gør det godt for FCK. Nu bruger jeg bare min energi på at blive hurtigt klar igen«, siger den 22-årige.

Landstræner Åge Hareide har i stedet udtaget en anden mulig debutant som erstatning for den ekstremt formstærke FCK’er, der har scoret 23 gange i Superligaen i denne sæson. Det er Borussia Dortmunds 20årige Jacob Bruun Larsen, der træder ind i truppen i stedet.

Landsholdet møder Kosovo i en testkamp på udebane torsdag og Schweiz i EM-kvalifikationen tirsdag i næste.

Landsholdstruppen

Målmænd: Kasper Schmeichel (Leicester), Frederik Rønnow (Frankfurt), Jonas Lössl (Huddersfield)

Forsvar: Andreas Christensen (Chelsea), Simon Kjær (Sevilla), Joachim Andersen (Sampdoria), Mathias ’Zanka’ Jørgensen (Huddersfield), Peter Ankersern (FC København), Jens Stryger Larsen (Udinese), Henrik Dalsgaard (Brentford), Jonas Knudsen (Ipswich)

Midtbane: Christian Eriksen (Tottenham), Lasse Schöne (Ajax), Lukas Lerager (Genoa), Pierre-Emile Højbjerg (Southampton), Thomas Delaney (Dortmund), Philip Billing (Huddersfield)

Angreb: Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Kasper Dolberg (Ajax), Nicolai Jørgensen (Feyenoord), Martin Braithwaite (Leganes), Christian Gytkjær (Lech Poznan), Jacob Bruun Larsen (Dortmund).