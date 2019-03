Frankrig har Messis arvtager og Europas farligste mand, men hvem har den bedste aktive trio?

EM 2020

Vejen til slutrunden

Mens kvalifikationsturneringer tidligere typisk har strakt sig over 15 måneder, så er tidsrejsen frem mod EM i 2020 kortere end sædvanligt.

For langt de fleste EM-deltageres vedkommende vil kvalifikationen være sikret allerede om 10 måneder. Her vil de to bedste mandskaber fra hver gruppe - altså 20 hold i alt – have sikret sig kvalifikationen.

De resterende fire EM-hold findes i foråret 2020 ved playoffkampe, hvor også de enkelte landes kampe i Nations League-efteråret 2018 vil komme i betragtning.

