Landstræner: Det danske landshold skal løfte sig mod Schweiz

Der skal en anden indsats til, hvis Danmarks fodboldlandshold skal slå Schweiz i tirsdagens EM-kvalifikationskamp.

Sådan lyder det fra landstræner Åge Hareide efter torsdagens generalprøve i Kosovo, hvor Danmark akkurat fik tilkæmpet sig uafgjort med en sen udligning til 2-2.

»Det var et wake up call for os. Man kan ikke gå på banen i Europa og tro, at man gå igennem en kamp uden at alle giver 100 procent«, siger Hareide på et pressemøde.Object preview

»Det var godt, at vi havde den her kamp en torsdag aften i Kosovo frem for i Schweiz. Nogle gange har man brug for at spille en kamp, inden man tager hul på et nyt kapitel, og vi har brug for mere træning inden kampen mod Schweiz. Alle spillere skal være 100 procent klar til at præstere mod Schweiz. Men de skal også have kredit for at kæmpe til det sidste i dag (mod Kosovo, red.).

Eriksen udlignede

Efter at have været bagud 0-1 ved pausen udlignede indskiftede Christian Eriksen i det 63. minut på et straffespark blot for at landstræneren kunne se, at Kosovo atter var i front kort efter. Føringen varede til tillægstiden, hvor Pierre-Emile Højbjerg udlignede til 2-2.

Hareide havde blandt andet bænket Christian Eriksen, Lasse Schöne og anfører Simon Kjær, men de behøver ikke frygte en gentagelse i tirsdagens EM-kvalifikationskamp mod Schweiz.

»Vi ville ikke have skader til dem før kampen mod Schweiz. De er sikre i vores startopstilling, så derfor kunne vi lade andre spille sammen«, siger Åge Hareide.

God træning for Danmark

Før kampen mod Kosovo havde Åge Hareide sagt, at han hellere ville have trænet frem for at spille testkampen, hvis ikke Det Europæiske Fodboldforbunds regler dikterede, at Danmark skulle spille.

Kosovos to føringer var med til at presse landsholdet til mere end en god træningsdag, siger Hareide.

»Det var meget god træning for os. Kosovo spillede godt. De havde mange gode angrebsspillere, som vi også vidste på forhånd. Ved 1-0 havde de godt styr på det. Vi må ikke undervurdere nogle hold i Europa, hvis vi skal vinde fodboldkampe. Derfor var det godt, at vi kom tilbage efter at have foræret to mål væk. Men Kosovo gjorde det godt, og derfor var det en god træningskamp for os«, siger Åge Hareide.





Ritzau