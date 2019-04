Tottenham-spiller træt af racisme: Jeg kan næsten ikke vente med at sige farvel til fodbold

Christian Eriksens holdkammerat Danny Rose er dybt frustreret over manglende indgreb over for racisme blandt fodboldfans.

Det er oppe at vende næsten hver uge i fodboldverdenen – racisme.

Nu giver den 28-årige Tottenham-forsvarer og engelske landsholdsspiller Danny Rose udtryk for, at han er ved at have fået nok.

»Jeg kan næsten ikke vente med at sige farvel til fodbold«, siger han blandt andet til bbc.com.

25. marts lød der en masse racistiske ytringer fra tilskuerpladserne, da England spillede EM-kvalifikationskamp i Montenegro. Den Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har på den baggrund rejst en sag mod Montenegro, men Danny Rose regner ikke med, at det resulterer i en straf, der gør ondt.

»Når en værtsnation får en bøde, der svarer til, hvad jeg bruger på en aften i byen, hvad kan man så forvente?«, siger Danny Rose til bbc.com.

»Alt for meget politik«

Tottenham-spilleren, der også tidligere i karrieren har været udsat for racisme, blandt andet som U21-spiller engang i Serbien, siger, han vil spille videre, men at han har fået nok af racisme i fodbold.

»Jeg ser sådan på det, at jeg har måske fem-seks sæsoner tilbage i fodbold, og så bliver jeg glad for at vende det hele ryggen. Når man ser, hvordan tingene foregår i øjeblikket, er man bare nødt til at komme videre, hvis man fortsat vil spille. Men der er alt for meget politik i fodbold, og jeg kan næsten ikke vente med at sige stop«, fastslår Danny Rose.

16. maj vil Uefa behandle sagen mod Montenegro, og minimumsstraffen er en delvis lukning af stadion ved en kommende hjemmekamp, mens endnu en overtrædelse af reglementet medfører afvikling af en kamp helt uden tilskuere samt en bøde på 50.000 euro, knap 375.000 kroner.

Montenegros landstræner, serbiske Ljubisa Tumbakovic, sagde på et pressemøde efter opgøret – som hans hold tabte 1-5 – at han »... ikke havde hørt eller bemærket nogle racistisk indslag«, mens den engelske landstræner, Gareth Southgate, samme aften fastslog: »Jeg er slet ikke i tvivl om, at der kom racistiske råb efter vores spillere, og det er uacceptabelt«.

Mange tilfælde af racisme

Danny Rose har sagt, at han forventede, der ville komme problemer med racistiske aktioner på stadion i Podgorica, og at han ikke regnede med, at situationen med racisme i fodbold ville ændre sig foreløbig.

I denne uge gik det ud over den 19-årige Juventus-spiller Moise Kean, der blev svinet til med racistiske tilråb i et opgør mod Cagliari. Den episode blev underligt nok siden vurderet til at være delvis selvforskyldt af Juventus-holdkammeraten Leonardo Bonucci. Den erfarne forsvarers vurdering er blevet hårdt kritiseret af mange engelske spillere, blandt andre Manchester City-stjernen og Danny Roses landsholdskollega, Raheem Sterling, der har kaldt Bonuccis kommentar »grinagtig«.

Sterling blev i følge ham selv udsat for racisme i december, da City mødte Chelsea, mens Chelseas Callum Hudson-Odoi er ved at at få en racismesag fra en kamp i Kijev 14. marts undersøgt i Uefa. Og for Danny Rose er tilstanden i fodbold i øjeblikket lidt grotesk.

»Min manager i Tottenham (Mauricio Pochettino, red.) får karantæne i to kampe for at kritisere dommer Mike Dean i Burnley, mens en nation kun får en lille bøde for racisme. Det er en farce«, siger Danny Rose ifølge bbc.com.

»Men sådan er situationen i fodbold lige nu. Indtil der bliver indført en hård straf for racisme, kan man ikke forvente, at tingene ændrer sig«.