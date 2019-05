Sortbørspriser på 70.000 kroner: Titusinder på chancebillet til gigantkampen i Madrid

Danskerne kan deles op i seks kategorier, når det gælder måden at forholde sig til klimaet på, viser en stor analyse fra Energifonden. Men den måde, vi diskuterer sagen på, er direkte skadelig for klimaet, fordi vi mere gør det for at vise, hvem vi er, end i et forsøg på at blive klogere. Men hvis ikke diskussioner hjælper, hvad skal der så til for at redde kloden?