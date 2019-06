Et skridt mod EM i Danmark: Dolberg og Højbjerg fører Danmark til en meget tiltrængt målfest i Parken

Danmark er tilbage på EM-sporet med en overbevisende sejr på 5-1 over Georgien i en kamp, hvor et par nye spillere i startopstillingen brillerede.

FOR ABONNENTER

Det var lige det, de havde brug for, og det var tydeligt at se. Klokken 22.37 knyttede Kasper Schmeichel næverne i triumf, landstræner Åge Hareide uddelte krammere til højre og venstre, fansene sang og klappede, så det swingede. De danske landsholdsspillere har haft svært ved at score nok mål, de har haft problemer med at vinde deres kampe, og de har alt for ofte spillet uafgjort i Hareides rekordstime på nu 28 opgør uden nederlag. Men mandag kom den store forløsning med en 5-1-sejr over Georgien i EM-kvalifikationen.