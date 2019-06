Se billederne: Her er Danmarks landstrænere siden 1970

Kasper Hjulmand blev cheftræner for FC Nordsjælland i 2011 og førte klub til mesterskabet i Superligaen og Champions League-gruppespillet. Successen hjalp Hjulmand til et internationalt trænerjob hos Mainz 05, men efter kun et halvt år blev Hjulmand fyret. Det skete til trods for, at Mainz var ubesejrede otte kampe i træk - en rekord. Hjulmand har senere spekuleret i, at hans fyring skyldtes andet og mere end fodbold. Hjulmand vendte tilbage til FC Nordsjælland, angiveligt fordi han søgte nye udfordringer. Han har været sat i forbindelse med den belgiske storklub Anderlecht, men ender nu som dansk land Foto: Finn Frandsen