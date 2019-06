Dommerne i Superligaen får hjælp af VAR fra sommeren 2020

Sådan fungerer VAR

Fra sommeren 2020 springer Superligaen med på det teknologiske dommertog og indfører Video Assistant Referee (VAR). Sådan skal videodommerne i Superligaen fungere:

* VAR kan komme i spil inden for fire områder:

1. Ved scoringer tjekkes det, om det angribende hold begik regelbrud frem mod scoringen - det kan for eksempel være en spiller, der var offside. I så fald annulleres målet.

2. I tilfælde omkring mulige straffespark. Var der benspænd eller film? Var der arm eller skulder på bolden? Blev et regelbrud begået i eller uden for straffesparksfeltet?

3. Ved situationer, hvor der muligvis skal uddeles et direkte rødt kort (ikke to gule kort).

4. Hvis dommeren giver den forkerte spiller et gult eller rødt kort, kan VAR sørge for, at kortet bliver givet til den spiller, der har begået forseelsen.

VAR-dommerne ser alle situationer igennem i videorummet. De kan orientere kampdommeren om, hvad der er sket, og hvad der bør dømmes. De kan også bede kampdommeren om selv at se situationen igennem i en monitor på sidelinjen, inden kampdommeren tager sin endelige beslutning om en kendelse.

