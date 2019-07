Brøndby på randen af knockout er videre i Europa

Brøndby sikrede torsdag avancement i kvalifikationen til Europa League, men det holdt usædvanligt hårdt.

Brøndby tabte på udebane 0-2 til finske Inter Turku, og efter 4-1-sejren hjemme i første opgør var Brøndby blot en enkelt finsk scoring fra at ryge ud af kvalifikationen.

Nyindkøbet Tobias Børkeeiet var med fra start hos Brøndby, som med den store sejr i det første opgør ikke havde det vilde at jagte, hvis holdet kunne undgå at indkassere mål.

Tempoet var til at overskue i første halvleg, og de første 45 minutter endte uden scoringer, og alt åndede fred og idyl for de danske gæster.

Hvis tilskuerne var faldet i søvn, så blev de dog vækket kort inde i anden halvleg.

Efter 52 minutter endte en lang aflevering hos hjemmeholdets Niko Markkula.

Han rundede ganske overbevisende både Dominik Kaiser og Kevin Mensah og drejede bolden i netmaskerne til 1-0 til Inter Turku.

Det betød 2-4 samlet.

Fem minutter senere blev det så 2-0, da hjemmeholdet nemt kombinerede sig igennem Brøndbys defensiv.

Bolden blev lagt ind i feltet fladt, hvor en Inter Turku-spiller smart lod den passere mellem benene. Den endte så hos Filip Valencic, der var helt udækket, og som hamrede den i mål.

Så manglede Inter Turku blot en enkelt scoring for at avancere, og resten af kampen blev en hård kamp for at lukke af i defensiven, hvilket lykkedes for Brøndby.

I næste kvalifikationsrunde møder Brøndby polske Lechia Gdansk.

Der er lang vej til gruppespillet i turneringen.

ritzau