Brøndby skuffer fælt og taber til velspillende Horsens

AC Horsens har krammet på Brøndby, når de to hold møder hinanden på den københavnske vestegn.

Søndag eftermiddag sikrede Bo Henriksens mandskab sig ikke bare den anden 2-1-sejr i træk. Østjyderne var det bedste hold.

Niels Frederiksen havde skiftet ud på fire positioner i sin startopstilling i forhold til torsdagens kamp mod polske Lechia Gdansk i kvalifikationen til Europa League. Således startede Jens Martin Gammelby, Jesper Lindstrøm, Anton Skipper og Tobias Børkeeiet alle inde mod AC Horsens.

Alligevel virkede Brøndby-holdet ikke gearet til at spille en Superliga-kamp.

Horsens kom foran allerede i det femte minut. Her sendte en af banens bedste, Michael Lumb, et godt indlæg ind i et område af Brøndby-feltet, hvor hverken Anthony Jung eller Anton Skipper var i stand til at stoppe Hallur Hansson fra at sende bolden i nettet.

Brøndby udlignede fem minutter senere, da Dominik Kaiser i venstre angrebsside lagde bolden ind i panden på Kamil Wilczek. Det i en situation, hvor man med kendskab til polakkens målnæse kunne nå at tænke ’nu scorer han’ for at se det blive virkelighed få sekunder senere.

Wilczeks udligning tændte dog ikke op under Brøndby-holdet. Snarere tværtimod. Horsens forblev det hold, der skabte de bedste muligheder. Uden der på noget tidspunkt blev tale om et chancehav på Brøndby Stadion.

Derfor var det helt okay, at Horsens endte med at sikre sejren i midten af anden halvleg. Michael Lumb sendte en høj, halvlangsom bold ind tæt under mål. En situation, der pressede Paulus Arajuuri så meget, at han endte med at heade bolden i eget net.

Horsens’ sejrsmål kom sekunder efter, at Niels Frederiksen havde været i det røde felt. Brøndby-træneren ønskede at holde igen med en indskiftning af Kasper Fisker, der ikke er verdens højeste mand, i forbindelse med hjørnesparket men fjerdedommeren ignorerede Frederiksen og løftede udskiftningstavlen i vejret.

Frederiksens kærlighed til dommergruppens sidste medlem blev ikke større, da Anders Poulsen med ti minutter tilbage af kampen valgte ikke at dømme straffespark, da Simon Hedlund blev væltet af Peter Nymann. I langsom gengivelse så det unægtelig ud som om, at Brøndby blev snydt.

I overtiden fik Mikael Uhre en stor mulighed tæt på mål for at udligne til 2-2, men han fik ikke ordentlig ram på kuglen. Et meget godt billede på, at Brøndby ikke leverede en præstation, der var god nok til at vinde.