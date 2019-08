Målmandstrick bliver ulovligt i Superligaen fra næste runde

Fra næste spillerunde i Superligaen bliver det forbudt for målmændene at tippe bolden op til et hovedstød ved målspark.

Det oplyser medlem af Dansk Boldspil-Unions (DBU) dommerudvalg Claus Bo Larsen til Sport Fyn.

»Der vil komme et skriv fra DBU i morgen eller onsdag, hvor vi vil gøre det klart, at finten med at tippe bolden op til en medspiller ikke er lovlig«, siger Claus Bo Larsen til Sport Fyn.

Før sæsonen har International Football Association Board (IFAB) indført nye regler for, hvordan målmændene kan sætte spillet i gang ved målspark.

AC Horsens var blandt de superligahold, der i weekenden benyttede sig af muligheden for at tippe bolden op til en medspiller, som kunne heade den tilbage til målmanden.

Det skete i en 2-1-sejr ude over Brøndby.

Tricket gav Horsens-målmand Michael Lansing mulighed for at sparke bolden meget længere ud end ved et traditionelt målspark.

»Vi har været i kontakt med IFAB, som har bekræftet, at det ikke er lovligt at spille bolden tilbage til målmanden«.

»Problemet har bare været, at superligarunden var i fuld gang allerede fredag, så vi har måtte vente indtil, at alle kampene i runden har været færdigspillet«, siger Claus Bo Larsen.

ritzau