De andre slås om krummer, efter Bayern og Dortmund har været ved bordet

I sidste sæson blev mesterskabet først afgjort på sidste spilledag, da Bayern München tog titlen for 7. år i træk med en knusende 5-1-sejr hjemme over Eintracht Frankfurt og lige akkurat holdt Borussia Dortmund bag sig. Netop Dortmund bliver atter førsteudfordrer til sydtyskerne, og måske har Ruhr-klubben nu fået betalt tilstrækkeligt med lærepenge til at kunne præstere på et højt niveau gennem samtlige 34 spillerunder.