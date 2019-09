6-0: Uden at brillere vinder danskerne stor pligtsejr og er på fornuftig EM-kurs

Danmark skulle vinde mod Gibraltar og gjorde netop torsdag aften på den lille klippede landsklump i Sydeuropa. Cifrene 6-0 antyder måske en mere eminent dansk indsats, end tilfældet var, men det vigtigste var sejren og de mange scoringer, der placerer Danmark på andenpladsen i EM-kvalifikationspuljen. Irland spillede 1-1 hjemme mod Schweiz, og danskerne har med en god målscore helt og aldeles deres skæbne i egne hænder.

I Gibraltar startede det hele med fine scener. Mens spillerne fra Danmark, klædt helt i hvidt, stod med armene om hinanden, sang flere end 700 danskere med på melodien om et yndigt land med brede bøge, og en stor del af dem skabte et skvulpende rødt hav med tørklæder over hovedet – selv om der egentlig ikke var brug for den slags varme tøjgenstande i den fugtige sydeuropæiske aftenvarme.

Danmark Startopstilling og målscorere Mål: 0-1 Robert Skov (6), 0-2 Christian Eriksen (34, str.), 0-3 Christian Eriksen (50, str.), 0-4 Thomas Delaney (69), Christian Gytkjær (73), 0-6 Christian Gytkjær (78) Danmark (4-3-3): Kasper Schmeichel – Daniel Wass, Simon Kjær (63. Mathias ’Zanka’ Jørgensen), Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen – Pierre Emile Højbjerg, Thomas Delaney (77. Lasse Schöne), Christian Eriksen – Robert Skov, Christian Gytkjær, Yussuf Poulsen (63. Martin Braithwaite)

Da hymnen for hjemmeholdet lød i højttalerne, vendte spillerne fra det lille britiske territorie sig alle mod Gibraltarklippen, der rejser sig brat og mægtigt bag det ene mål på Victoria Stadium. En sky hang fast på det uindtagelige bjerg, der talrige gange i historien har været belejret, men aldrig besejret. Mottoet for det kongelige regiment i Gibraltar afspejler den uovervindelighed:

»Ingen fjende skal jage os bort«.

Det gælder måske stadig klippen. På fodboldbanen viste det sig dog hurtigt at være en ganske anden sag. Okay, de evigt fightende spillere i rødt flygtede ingen steder, slet ikke, men de lod sig hurtigt besejre af et dansk hold, der som forventet dominerede, dog uden at imponere helt vildt. Danskerne spillede rodet og med mange fejl i opspillet, og alligevel viste de ind imellem i glimt, hvorfor de alle arbejder for markant bedre klubber i Europa end Gibraltar-spillerne, der til daglig arbejder som blandt andet toldere og fængselsbetjente.

Et flot første mål

Et af de fine øjeblikke faldt efter godt fem minutters spil. I hurtige kombinationer spillede de tre midtbanespillere – Højbjerg, Eriksen og Delaney – bolden rundt og fik hurtigt hjælp fra Daniel Wass, som den vikarierende landstræner, Jon Dahl Tomasson, havde foretrukket frem for Henrik Dalsgaard. Den blonde højre back sendt bolden tilbage til Christian Eriksen, der skruede bolden perfekt ind i feltet, hvor Robert Skov snittede den elegant i mål til 1-0.

Det var vigtigt for danskerne at komme godt fra start. Selv om de åbenlyst er meget bedre end Gibraltar, vidste de, at fodboldhistorien er fuld af eksempler på miniputter, der har drillet de større lande. Og med en 4-5-1-formation gik hjemmeholdet da også ind til opgøret med det klare formål at gøre det svært for gæsterne. Derfor var det så vigtigt for Danmark at komme godt i gang.

Med Eriksen som den store spilfordeler kom danskerne frem til de nødvendige muligheder – selv om spillere som Wass og anfører Simon Kjær svingede en del i kampen, som landstræner Åge Hareide måtte se fra sygesengen i Molde, hvor han er ved at komme sig efter en knæoperation. Robert Skov så et godt langskud blive reddet, Yussuf Poulsen sparkede snert forbi, Christian Gytkjær kiksede en stor chance fri foran mål.

Straffespark knuste Gibraltar

Oftest var det ikke specielt smukt med mange lange afleveringer uden et tydeligt mål og langsomt spil.