Delaney greb megafonen: »Selv om vi i perioder har fremstået forkælede, arrogante og pengegriske, er vi stolte af at trække trøjen over hovedet«

Det er vigtigt for de danske landsholdsspillere at takke fansene, efter at de har været i modvind efter flere konflikter med DBU om penge og forhold. Det bruge Thomas Delaney storsejren over Gibraltar til at udtrykke.