Tænk hvis en dansk målmand for 20 år siden havde gjort krav på Peter Schmeichels plads på landsholdet. Utænkeligt, ikke?

At være blandt sit lands udvalgte er noget helt særligt. Og når man har tysk pas, følger det med landsholdsudtagelsen, at man skal vinde hver gang. For en generation eller to siden var det særligt prestigefyldt at have rollen som Libero – den frie forsvarsspiller med licens til at gå med frem – eller trøje nummer 10, der oftest indikerede en central styrende midtbanerolle som Spielmacher.