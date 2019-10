Roskilde-ejer bryder tavshed i tung sag: Der blev meget stille, da træneren viste et ark med overskriften 'matchfixing'

Fakta

Sagen kort

Til en fest 11. maj hører FC Roskildes træner, Christian Lønstrup, at flere af klubbens spillere skulle være involveret i matchfixing. Uden at nævne navne eller kilden til oplysningerne konfronterer han truppen med det mandag 13. maj – efter en 4-1-ydmygelse til Næstved og et nederlag til Lyngby, der vandt 2-1 på meget sene mål.

Dagen efter kommer det frem i BT, og FC Roskilde suspenderer Lønstrup, som angiveligt har mistet tilliden i truppen.

Søndag 26. maj afslører Politiken, at der har været mistænkelige spil på flere Roskilde-kampe i kiosker i Tyskland – bl.a. et 4-1-nederlag til Næstved er i søgelyset. Samme kiosker har før indgået i en sag om matchfixing i FC Vestsjælland. Tre dage senere anmelder DIF det til politiet.

Siden har efterforskerefået udleveret flere mistænktes bankoplysninger. Til BT har Lønstrup sagt, at matchfixingen i Roskilde skulle have stået på i flere år, ligesom tidligere træner Carsten Broe har fortalt, at han i 2011 blev udspurgt af DBU om mulig matchfixing i klubben.

