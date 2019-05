»Det kan tyde på en anden alvorlighed«: Sag om matchfixing i Roskilde trækker mistænkelige spor til spilkiosker i Tyskland

FOR ABONNENTER

For et par uger siden suspenderede 1. divisionsklubben FC Roskilde træner Christian Lønstrup, da han oven på et nederlag direkte beskyldte nogle af sine spillere for at være involveret i matchfixing. Danmarks Idrætsforbund (DIF) er i gang med at undersøge påstanden, og nu viser det sig, at sporene i sagen fører ud over Danmarks grænser og kan skabe frygt for tråde til den kriminelle verden.