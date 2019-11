Bayern er nu drømmemålet for alle ledige trænere

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

I Tyskland hedder det sig, at Bayern München-bosserne Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge og Hasan Salihamidžić på deres mobiltelefoner har Jupp Heynckes på speeddial, hvis de i en snæver vending skulle få brug for veterantrænerens råd eller dåd. Det forlyder endvidere, at Bayern-præsident Uli Hoeness i minutterne efter søndagens 5-1-ydmygelse i Frankfurt var klar til at starte bilen og køre direkte hen til den gård, hvor Heynckes nu nyder sit otium, for at bede sin gamle ven om igen at overtage trænerposten i storklubben.