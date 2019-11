Superligaens 18. runde: Lokalopgør leverede intens underholdning, da sjællandske hold delte

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning





SUPERLIGA Runde 18 Fredag Lyngby-FC Nordsjælland 1-1 Søndag 11.45 FCK-Brøndby (3+) 12.00 Randers-SøE (Eurosport 2) 14.00 Horsens-OB (Eurosport 2) 16.00 Esbjerg-AGF (Canal 9) 18.00 AaB-Hobro (TV3 Sport) Mandag 19.00 FCM-Silkeborg (TV3 Sport)

Lyngby-FC Nordsjælland 1-1

0-1 Mohammed Kudus (26), 1-1 Emil Nielsen (63)

Lyngbys Emil Nielsen havde ikke scoret i sine første 14 kampe i Superligaen i denne sæson, men fredag fik han hul på målbylden.

Angriberen scorede nemlig målet, der sikrede Lyngby et vigtigt point i lokalopgøret mod FC Nordsjælland, som sluttede 1-1.

FC Nordsjælland gik ellers til pause med en føring, men Lyngby kæmpede sig flot tilbage i anden halvleg.

Pointdelingen betyder, at begge mandskaber akkurat er uden for top-6 efter 18 kampe i Superligaen.

FCN er på en foreløbig syvendeplads, mens Lyngby er nummer ni.

Opgøret startede i et højt tempo, men begge hold havde svært ved at skabe helt åbne målchancer.

Kudus viste initiativ ...

FCN fik ofte sat Mohammed Kudus i scene, og den 19-årige offensivspiller viste adskillige gange prøver på sin fremragende teknik.

I det 26. minut var en flagrende arm fra Lyngbys Lasse Fosgaard skyld i, at FC Nordsjælland fik et straffespark, som Kudus iskoldt udnyttede til at sende gæsterne på 1-0.

Kudus var tæt på endnu et mål efter 63 minutter, men Lyngby-keeper Thomas Mikkelsen reddede flot.

Den misbrugte mulighed blev dyr for FCN, for bare minuttet efter gjorde Emil Nielsen det til 1-1 efter en god omstilling.

... og Kudus blev udvist

Lyngby følte sig snydt for et straffespark kort efter, men dommerens fløjte forblev tavs til stor utilfredshed for hjemmeholdet.

Udligningen indledte en god Lyngby-periode, hvor værterne flere gange var farlige omkring FCN-målet.

Gæsterne kom bedre med i kampens afslutning, men den afgørende skarphed manglede hos begge mandskaber.

I de døende minutter blev Mohammed Kudus udvist, efter at han fik sit andet gule kort i opgøret, men det fik ikke betydning for kampens resultat.

Ritzau