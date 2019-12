Italienske storklubber boykotter avis efter »den dummeste overskrift nogensinde«

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

På det italienske sportsmedie Corriere dello Sport var forsiden torsdag plastret med fede bogstaver i hvid og gul, der stavede ’Black Friday’. Og her var ikke tale om discountfesten, hvor folk verden over står i kø for at få den nyeste iPhone til en skilling eller mængderabat på toiletpapir. På forsiden af Corriere Dello Sport var der derimod billeder af Inters angriber Romelu Lukaku og Romas forsvarsspiller Christopher Smalling i optakt til aftenens kamp mellem Roma og Inter, hvor de to tidligere Manchester United-holdkammerater mødes.