Det, der sker på den nordlige tribune, er blevet for meget

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

At synge den italienske nationalsang under et minuts stilhed for druknede migranter og at lave hilsner til den afdøde italienske diktator Benito Mussolini er blot nogle af de episoder, som Ultras-gruppen Irriducibili hos den italienske klub S.S. Lazio er ansvarlige for.