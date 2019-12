Billethajer sælger EM-billetter til kampe i Parken til grov overpris

»Han fremstår som en billethaj. Og vi ser ofte det med billethajer, at de overtræder markedsføringsloven ved for eksempel at bruge officielle logoer, de ikke har ret til at bruge. De vil gerne fremstå så professionelle som muligt for at lokke kunder til. Men det er et klart brud på reglerne«, siger Martha Nør Kjeldsen.

Videresælgere afviser fejl

På trods af kritikken mener Jeremy Salomon ikke, at han er gået for langt. Men hvis Uefa og DBU siger, at han brudt reglerne, vil han »ikke gøre det igen«.

»Men jeg har ikke gjort noget som helst forkert. Jeg giver bare folk en mulighed for at købe billetter, og det er ikke via mig, men direkte via min svenske forretningsforbindelse, eller hvad man skal kalde det«, siger Jeremy Salomon.

Hos Viagogo mener de heller ikke, at de gør noget forkert. De skriver til Politiken, at det er op til brugerne af deres »globale videresalgsplatform« at sikre, at de lever op til de lokale love – altså at billetter ikke bliver solgt til overpris i Danmark. Men:

»Vi mener, at alle billetkøbere har ret til at gøre med dem, hvad de vil: bruge den, sælge den eller give den væk«, lyder det.

Ifølge Lars Arent, leder af Forbruger Europa under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, er det et komplekst område. Han kan ikke udtale sig om konkrete sager, men siger dog, at »Viagogo er en virksomhed, vi har bokset med og har fået en hel del henvendelser om«.

»Videresalg af billetter til overpris er et område, der har givet udfordringer i Danmark og også i andre EU-lande, fordi der ikke er ens regler«, siger Lars Arent og tilføjer om salg af dyre billetter via Sverige:

»Det er lovligt at sælge til overpris i Sverige. Med mit kendskab til, hvordan vi fortolker reglerne i EU, mener jeg ikke, det er ulovligt at tilbyde salg til danskere med udgangspunkt i de regler, der gælder i Sverige. Men så kræver det, at der er en reel og beviselig etablering af forretningen i Sverige. Ellers kan det blive set som et forsøg på at omgå reglerne for at kunne sælge billetter til overpris til danskerne«.

Han slår fast, at »tilbud til danskere om at købe billetter skal holde sig inden for rammerne af markedsføringsloven«