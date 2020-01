Formand: Vi følger vedtægterne, men vi diskriminerer ikke

Spillerforeningens vedtægter gælder på forskellig vis for mænd og kvinder. Det er hverken et udtryk for, at Spillerforeningen ikke følger deres vedtægter, eller at de diskriminerer på baggrund af køn, men derimod et spørgsmål om forældelse ifølge Jeppe Curth, der er formand for bestyrelsen i Spillerforeningen.