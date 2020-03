Bundhold ryster nervøse Liverpool-spillere på Anfield

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

FAKTA Liverpools serie De seneste fem kampe for det engelske tophold Liverpool er gået således: 7. marts (Premier League) Liverpool-Bournemouth 2-1 3. marts (FA Cup) Chelsea-Liverpool 2-0 29. februar (Premier League) Watford-Liverpool 3-0 24. februar (Premier League) Liverpool-West Ham 3-2 18. februar (Champions League) Atlético Madrid-Liverpool 1-0

Der var ingen håndtryk og kram mellem de to holds spillere før lørdagens kamp på Anfield, for det har coronavirus sat en stopper for. Og der var heller ingen feststemning på tilskuerpladserne, da Premier League-duellen mellem Liverpool og Bournemouth blev sat i gang, men efter tre nederlag i sine seneste fire kampe lykkedes det manager Jürgen Klopps spillere at få vendt bøtten med en 2-1-sejr.

Sejren er ikke mindst vigtig, fordi den genrejser noget af selvtilliden fra en fremragende sæson, kort før Liverpool onsdag – også på Anfield – tager imod Atlético Madrid i Champions Leagues ottendedelsfinale. Her skal de forsvarende Champions League-vindere forsøge at vende 0-1 fra første opgør til en kvartfinalebillet.

Men onsdag skal Liverpool nok ikke regne med at modtage den type gaver, som et rystende usikkert Bournemouth-forsvar lørdag bød på. Selv om gæsterne skabte en slags chokstemning på Anfield med et tidligt føringsmål ved Callum Wilson, kunne først Mo Salah og derefter Sadio Mané sende Liverpool tilbage på sejrskurs, da Bournemoth-defensiven leverede to grimme og kostbare fejl.

Liverpool overtog kontrollen

Philip Billing havde en vigtig fod med i opspillet til gæsternes føringsmål, men da Liverpool først havde fået udlignet, og publikum på Anfield for alvor var vågnet op, havde både den danske midtbanespiller og hans holdkammerater store problemer med at komme i nærheden af bolden.

Fra at være et rystet tophold forvandlede Liverpool sig til en mere velkendt udgave af sig selv med bid i tacklinger og nærkampe, men der var stadig ganske langt mellem de oplagte målchancer til storfavoritterne.

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix Under lørdagens kamp på Anfield blev der opfordret til, at fodboldfans passer på sig selv og hinanden, men det kan være svært, når der er mere end 50.000 mennesker på et stadion.

Under lørdagens kamp på Anfield blev der opfordret til, at fodboldfans passer på sig selv og hinanden, men det kan være svært, når der er mere end 50.000 mennesker på et stadion. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Jürgen Klopp, der havde skabt sig på sidelinjen ved Bournemouths 1-0-scoring, kunne trods en føring ikke være rigtig tilfreds med sit holds spil, for selv om gæsternes forsvar vaklede, lykkedes det deres offensiv at komme frem til muligheder på Liverpools banehalvdel, når bolden blev erobret.

Billedet var det samme efter pausen, hvor Liverpool dominerede uden at skabe ret mange målchancer, og hvor der stadig var plads til gode Bournemouth-omstillinger.

Niveauet skal løftes

Hjemmeholdets tilskuere forsøgte at synge den brasilianske angriber Roberto Firmino frem til noget målfarlighed, men det var igen fra Sadio Mané, der kom opmuntring, da senegaleseren et kvarter før tid med et langskud sendte bolden mod overliggeren.

Klopp og Liverpool havde brud for en tredje scoring for at lukke kampen, og Mané forsøgte i slutfasen at filme sig til et straffespark, hvilket hverken dommer eller VAR-dommer hoppede på. Afslutningen var uskøn, men der kom igen 3 point på kontoen.

Efter onsdagens Champions League-udfordring hedder næste opgave for Liverpool i Premier League lokalrivalen Everton på Goodison Park næste mandag. Indtrykket efter lørdagens præstation er, at Liverpool til begge opgaver er nødt til at løfte niveauet for at sikre succes.