Runden rundt: Flot fodbold foran tomme tribuner, men spillerne savnede fansene

LeBron James har aldrig spillet en kamp uden tilskuere. Og vil heller ikke gøre det, har superstjernen hos Los Angeles Lakers sagt i USA. »Jeg spiller for mine holdkammerater og mine fans. Det er det, det hele handler om«. I dansk fodbold, der er blevet ramt af coronavirussen, var der så vidt vides ingen superliga-spillere, som meldte fra med samme begrundelse til søndagens kampe. De spillede for tommer tribuner for deres holdkammerater og tv-seerne i den mest stille runde nogensinde – bortset fra, at vi så tydeligt kunne høre trænerne på sidelinjen. Der var 55.000 tilskuere til kampene i forrige runde. Spændende at høre weekendens seertal fra tv-stationerne.