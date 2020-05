Endelig! Endelig! Nu ruller Bundesligaen igen – men hvor fanden var det lige, vi slap?

Det bliver uden tilskuere og med en hulens masse restriktioner og sikkerhedsforanstaltninger, men sikkert er det, at den tyske Bundesliga i fodbold genoptager sæsonen lørdag eftermiddag efter en mere end to måneder lang coronapause.

Måske kender du følelsen af at være midt i en god bog, men ramme en bølge af travlhed i livet, der gør, at den pludselig får lov at samle støv på natbordet i et par måneder. Og når du endelig får tid til at genoptage læsningen, er flere af værkets sammenhænge blevet diffuse og uklare.