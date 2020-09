Wilczek slog til igen, og nu er FCK tæt på Europa League

FC København-spillerne virkede mere lettede end egentlig glade. De klappede hinanden lidt på skuldrene og smilede let, da det endelig var et faktum, at de torsdag havde besejret polske Piast Gliwice med 3-0 på en kølig efterårsaften i Parken og var et skridt tættere på Europa League. De vidste, at de sådan set bare havde gjort deres pligt.

Alt andet end en sejr havde været en fiasko, og den afværgede de, men uden at imponere i en rodet kamp, hvor den stærkeste polak spillede for FCK. Kamil Wilczek både scorede og lagde op til mål og spillede sin nye klub tæt på det gruppespil, som altid er københavnernes mål.

I den sidste runde før gruppespillet i Europa League skal FCK møde kroatiske Rijeka, der slog FC Kolos Kovalivka fra Ukraine med 2-0 sent torsdag aften i en kamp, der måtte ud i forlænget spilletid.

Duellen mod kroaterne bliver også afgjort over en enkelt kamp, som finder sted 1. oktober i Parken, hvor københavnerne gerne skal op på et højere niveau end det seneste i deres skizofrene 2020.

Fodbold er et forunderligt fænomen. For halvanden måned siden spillede FCK stort set lige op med mægtige Manchester United og var tæt på semifinalen i Europa League. Men for en god halv uge siden indkasserede københavnerne deres andet superliganederlag ud af to mulige i sæsonen, da ærkerivalen Brøndby scorede til 2-1 i overtiden foran Parkens tomme tribuner. Og i deres første europæiske optræden efter den forkortede sommerpause vandt de kun med hiv og sving med to sene mål mod svage IFK Göteborg.

Altså virker den gode kamp mod Manchester United uendeligt langt væk, og på det seneste har manager Ståle Solbakken set sine spillere præstere alt andet end godt. Derfor var budskabet fra kaptajn Carlos Zeca – der torsdag aften bar FCK-anførerbindet for 100. gang – også klart:

»Vi har brug for en sejr! Sejre er den eneste medicin til at få os alle til at få den rigtige følelse igen«, konstaterede han på FCK’s hjemmeside.

Københavnerne satte da også hurtigt kurs mod netop det. Efter et usædvanligt trist navneopråb i rungende tomme Parken tog de straks kontrollen over kampen, hvor Piast Gliwice stod så lavt og spillede så langsomt, at det risikerede at lulle hjemmeholdet i søvn.

»Come on Zeca«, skreg Ståle Solbakken med sin skingre stemme som for at vække sin anfører efter et par halvfarlige fejl midt på banen.

Måske virkede det. I hvert fald FCK satte et godt angreb sammen efter et kvarters tid, da Pierre Bengtsson og Jonas Wind hastigt spillede bolden rundt, før den endte for fødderne af helt frie Pep Biel. Den dyre spanier chippede bolden over målmanden, og på midten prikkede Kamil Wilczek den for en sikkerheds skyld i nettet mod den polske klub, hvor han i sin tid fik sit gennembrud.

Før sæsonen hentede FCK den tidligere Brøndby-angriber for at have en garanti for mål, og det har han netop været. Fire mål i fire kampe er Wilczek oppe på, og i Parken gik det som ventet. Trods den svære tid var FCK klar favorit mod Piast Gliwice, der ikke er større, end at den danske klub formentlig ville kunne købe alle modspillere uden de store problemer. Ingen af dem har dog umiddelbart kvalitet til at spille i København – heller ikke den tidligere AGF’er Mikkel Kirkeskov, der ellers gjorde det fint i det polske forsvar.