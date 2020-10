Karakterbogen: Den nye back leverede en indsats, der spændte fra verdensklasse til børnefejl

Med en sejr på 3-0 over Island var resultatet i Reykjavik perfekt, men spillet flød aldrig rigtig mod de bøvlede øboere fra nord. Alligevel var indsatsen solid uden at være prangende.

På den måde var det en sammensat oplevelse at se Danmark spille sig meget langt væk fra den triste nedrykningsplads i Nations Leagues øverste lag – og samtidig inden for rækkevidde af puljens førsteplads, som England sidder på. Derfor er karaktererne også spredte, men uden brug af ekstremerne i hverken den høje eller lave ende.

Det startede godt for den stærke danske målmand. Allerede under nationalmelodien sang han fortrinligt med, og kort inde i kampen sørgede han med en fin refleks for, at en slem fejl af Daniel Wass ikke kostede dyrt. I flere tilfælde reddede han fint, selv om islændingene egentlig ikke var ret farlige, og på den måde var Kasper Schmeichel afgørende for, at Danmark holdt buret rent.