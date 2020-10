Når fodbolden hjælper udsatte: Den engelske enmandshær mod børnefattigdom og den stjernespækkede fond

Marcus Rashford

Børnefattigdom. Han er bare 22 år, men Marcus Rashford har allerede gjort en større forskel i samfundet, end de fleste formår på et helt liv. I 2019 indsamlede Manchester United-stjernen bokse med ting som handsker, huer og termoundertøj til storbyens hjemløs, men det var bare starten.

Da coronakrisen ramte Storbritannien, satte han sig i spidsen for at sikre ordentlige måltider til de mange børn, der ikke længere fik det, fordi skolerne var lukkede. Mange millioner kroner indsamlede initiativet, og det hjalp flere millioner børn over hele landet, og efter et åbent brev fra Rashford fulgte politikerne op med at sikre udsatte unge madkuponer over den coronaramte sommer.

»Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Bare se, hvad vi kan gøre, når vi står sammen. DET er England i 2020«, skrev Rashford på Twitter, før han fortsatte kampen mod børnefattigdom og blev kåret som Member of the Order of the British Empire (MBE).

Common Goal

En vigtig procent. En sommerdag i 2017 skabte Juan Mata overskrifter. Som dygtig fodboldspiller havde spanieren gjort den slags før, men denne gang handlede det ikke om mål, men om engagement i omverdenen. I august var han med til at lancere bevægelsen Common Goal. Det handler om at engagere folk fra fodboldens verden til at donere 1 procent af deres løn til gode formål, som de selv vælger. Det kan handle om alt fra at arbejde for fred i Colombia over kvinders rettigheder i Indien til integration i Tyskland.

»For mig betyder 1 procent af lønnen ikke det store, og det gør det heller ikke for mange andre i fodbolden. Men hvis vi lægger alle de beløb sammen, kan det gøre en forskel i verden«, har Juan Mata sagt til Politiken.

I 2018 blev FC Nordsjælland den første hele klub til at slutte sig til Common Goal, der i dag også tæller store navne som Kasper Hjulmand, Giorgio Chiellini, Pernille Harder, Paulo Dybala og Alex Morgan.

Daniel Agger

Giv tilbage. På fodboldbanen var Daniel Agger kendt som en hård forsvarsspiller med en endnu hårdere attitude. Men inde bag tatoveringerne banker et hjerte, der vil give liv til mere end bare ham selv. Derfor stiftede han i 2011 fonden ’The Agger Foundation’. Målet er et at rejse penge til forskellige gode formål med særlig fokus på udsatte børn, og målet er at give noget tilbage til samfundet, der har »givet Daniel så meget«, som det lyder på hjemmesiden.

»Det er helt op til hver enkelt, synes jeg. Jeg mener, at hvis man har et overskud, og man føler, at man har noget at bidrage med, så skal man gøre det. Men hvis man ikke har det, så synes jeg ikke, at man skal klandres for ikke at gøre det. Det ville være forkert. Der er nok ting, man kunne hjælpe med«, har Daniels Agger sagt til Politiken om fodboldstjerners engagement i velgørenhed.

Mere end 1 million kroner har han indsamlet til velgørenhed som Børns Vilkår og Kræftens Bekæmpelse.