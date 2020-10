Frontalt: Engelske storklubber starter krig mod egne fans

De største engelske fodboldklubber foreslår med Project Big Picture en række ændringer af strukturen i engelsk ligafodbold, der vil give dem større magt og større indtjening, men det ser ikke ud til, at det er tanker på linje med stemningen i fangrupperne. Faktisk tager initiativtagernes egne fans klar afstand fra forslagene.

Ledende aktører i English Football League (EFL) har blandt andet foreslået følgende:

Umiddelbart lyder det måske ikke som en revolution, og dele af forslagene har også en chance for at blive vedtaget, men det overordnede signal om, at de største skal være sikre på at blive endnu større, er ikke populært.