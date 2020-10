Nettet blafrer, når Atalanta er på banen

Der er flere ligheder mellem FC Midtjylland og italienske Atalanta. Den danske mesterklub og klubben fra Bergamo i Lombardiet er kendt for at have velfungerende ungdomsakademier og være dygtige til at scoute spillere.

Klubberne holder til i provinsen – Atalanta har sågar tilnavnet regina delle provinciali, dronning af provinserne. Og der er godt med plads i trofæskabene, der bestemt ikke bugner.

1.500 kilometer stik mod syd fra 7400 Herning lidt øst for metropolen Milano hersker der dog en helt anden fodboldøkonomi. Tal fra Transfermarkt viser, at FC Midtjyllands aktuelle trup har en markedsværdi på ca. 330 millioner kroner, mens den italienske klubs trupværdi er opgjort til lige knap 2,8 milliarder kroner.