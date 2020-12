Efter ti års »skridt i den rigtige retning« er Qatars VM stadig fodboldens ømme tå

Et jubelbrøl lød blandt de fremmødte fra Qatar, idet Fifa-præsidenten Sepp Blatter 2. december 2010 annoncerede oliestatens sejr i kampen om værtskabet til VM i 2022.

Den kun 22-årige Sheikh Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani, der var tovholder for Qatars ambitiøse projekt, blev i følelsernes vold omfavnet af tre mænd med markante overskæg. En alenestående sejrsrus midt i et hav af bekymrede miner.

»Tak for at tro på forandring og tro på at udvide spillet, og tak for at give Qatar en chance«, sagde han, mens han løftede den ikoniske VM-pokal og understregede: