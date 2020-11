Indersiden: Sjældent har kravet om sejr været mere markant

Det har vist sig svært for den nu sygemeldte Lyngby-cheftræner, Christian Nielsen, samt assistenterne Mikkel Beckmann og Jonathan Hartmann at snakke superligaholdet frem til bedre resultater efter en meget skæv sæsonstart. Måske er det kun en sejr, der reelt kan ændre holdets mentale tilstand, og muligheden burde, i hvert fald på papiret, være til stede fredag aften, når tabellens anden bundprop, AC Horsens, besøger Lyngby Stadion.

Det jyske mandskabs cheftræner, Jonas Dal, har nemlig heller ikke haft held med sine evner til at tale og træne problemerne væk, så begge klubber står efter otte spillerunder med det ubehagelige foreløbige facit, at de endnu ikke har sejret i denne sæson, og at et uafgjort resultat af 9. rundes første kamp ikke kan skabe den store optimisme hos nogen af holdene.

De to klubber er ikke havnet i problemer, fordi de har haft mere ballade med coronakrisen end andre i ligaen, men når et holds spillere kamp efter kamp forlader banen med bøjede hoveder, bliver det en ond cirkel, og det bliver hele tiden sværere at skabe og ikke mindst tro på succes. Horsens-træner Jonas Dal beskrev blandt andet situationen således efter det seneste nederlag (0-3) til topholdet SønderjyskE: