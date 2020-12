Selvmål: Fra alle sider øges presset på FCK og klubbens Dubai-tur

Onsdagens melding fra FC København om, at vinterens træningstur til Portugal er byttet ud med en tur til Dubai trods tidligere løfter om det modsatte, får mange hårde med på vejen. Hverken fans eller øvrige omgivelser kan forstå, at det er så nødvendigt, at træningen skal foregå under netop de forhold.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International melder sig torsdag også i koret af kritikere af FCK’s træningstur, der afvikles 10.-25. januar.

»Det er temmelig uforståeligt, at FC København har valgt Dubai som destination«, siger generalsekretær Trine Christensen i en pressemeddelelse.

»Bag den glamourøse facade bliver der begået en lang række menneskerettighedskrænkelser, som styret meget bevidst forsøger at dække over ved blandt andet at tilbyde fine faciliteter for udenlandske fodboldklubber«.

På Twitter markerer FCK-fans også deres mening om, at klubben lader træningsturen gå til den største by i Forenede Arabiske Emirater, blandt andet på grund af nationens mildt sagt problematiske forhold til menneskerettigheder.

»Det var godt nok det tåbeligste argument, jeg har læst i år, og det burde ellers være umuligt i disse tider. Er de slavelignende forhold afskaffet, eller har jeg ikke fulgt med?«, skriver @JanBarkholt således.

Argumentet, der henvises til, er FCK-leder af fodboldafdelingen Williams Kvists forklaring om, at klubbens baner ikke er gode nok i januar, og at det rent sportslige og hensynet til covid 19-situationen i Portugal har været afgørende.

Og @PabloBresciani skriver: »God tur ned i varmen. I må gerne undlade at skrive en skid dernedefra«.

Mange andre indlæg har samme tone, dog ikke helt kommentaren fra SønderjyskE-cheftræner Glen Riddersholm, der tørt konstaterer: »Vi afholder træningslejr i Danmark«.

Sport over menneskerettigheder

Udviklingen omkring den ændrede destination for træningsturen overrasker Stanis Elsborg, analytiker ved Play the Game, der er en organisation med støtte til demokrati, gennemsigtighed og ytringsfrihed i sportens verden som hovedområderne.

»Tag nu noget ansvar og find et andet sted at afholde jeres træningslejr, som ikke har problemer med menneskerettighederne i den kaliber, som vi ser Dubai«, siger Stanis Elsborg til tipsbladet.dk.

William Kvist sagde onsdag, at FCK-ledelsen »... naturligvis har haft den politiske situation i området med i overvejelserne«.

»Han nævner, at de har haft den politiske situation med i deres overvejelser, men at i den aktuelle situation med corona har de vægtet det sportsligt bedste. Så må man konkludere, at det sportslige står klart over det politiske i FCK’s beslutning«, siger analytikeren.

Det er ikke ligefrem blevet lettere at være leder i FC København for William Kvist, der spillede 11 sæsoner på fodboldholdet. Et hold, der har haft en svær start på denne sæson.