Én klub skiller sig ud som bedste bud på Christian Eriksens nye arbejdsgiver

Først en forsinket nytårsquiz: Hvilken professionel midtbanespiller deltog i flest kampe i 2020? Svaret er Christian Eriksen med 54 optrædener for klub og landshold ifølge statistik fra CIES Football Observatory.

Problemet for Eriksen er, at han trods de 54 kampe end ikke er blandt de første 1.000 spillere på listen over aktører med mest spilletid i 2020. Derfor har den 28-årige fynbo skullet bruge juleferien på andet end at glæde sig over fødslen af sit andet barn. Han skal finde en ny klub. Det slog Inters direktør, Giuseppe Moratta, fast kort før jul.

»Jeg kan bekræfte, at Christian Eriksen er på transferlisten. Han forlader os i januar. Han passer ikke ind i vores planer, og han har haft det svært her i Inter«, sagde Moratta til Sky Sport Italia.