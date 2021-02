Lejemålene: Klubbernes mangel på penge har i vinteren fået dem til at leje flere spillere end tidligere – her er fire af de mest interessante lån

Arsenal. Han var bare 15 år, da han debuterede på Norges landshold, og i 2015 var han som 16-årig en af de mest hypede offensivspillere, da Real Madrid købte ham. Men Martin Ødegaard har aldrig slået til i storklubben. Til gengæld har den 22-årige kreatør gjort det godt på lejemål, senest i Real Sociedad, og skal nu afhjælpe Arsenals offensive kvaler.

Liverpool. Først fik verdens nok bedste forsvarsspiller, Virgil van Dijk, en alvorlig skade. Siden røg Joe Gomez og Joel Matip også ud med fysiske kvaler og efterlod en særdeles hullet defensiv i Liverpool. Også forsvarsvikaren Fabinho har døjet med problemer. Til midterforsvaret har klubben derfor lejet den talentfulde tyrker Ozan Kabak i kriseramte Schalke.

Marseille. Engang var han en af Europas varmeste angribere. Efter stor succes i Ajax købte Napoli polakken i 2016, og de seneste år har Arkadiusz Milik scoret godt med mål. Men da han nægtede at forlænge sin kontrakt og afviste flere mulige klubskifter, ekskluderede Napoli ham fra truppen i denne sæson. I januar tog han på lån i kaosramte Marseille.

Frankfurt. Det var i Eintracht Frankfurt, at serberen viste sig frem som en af Europas mest spændende unge angribere. Det var der, at han kvalificerede sig til et enormt millionskifte til Real Madrid i sommeren 2019. Men lige siden har Luka Jovic haft det så svært, at han nu er vendt tilbage til Frankfurt på en lejeaftale for at sparke gang i karrieren igen.