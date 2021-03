20. runde i Superligaen: FCN smider oplagt sejr mod Superligaens bundhold

Resultater og stilling





0-1 Louka Prip (16, str.), 1-1 Magnus Kofod Andersen (27), 2-1 Ibrahim Sadiq (46), 2-2 Jonas Thorsen (69)

FC Nordsjælland tabte et skridt i kampen om at nå med i top-6 i Superligaen, mens AC Horsens fik et point til kampen for overlevelse, da de to hold spillede 2-2 i Farum i 20. spillerunde.

FCN var i store dele af kampen bedst, men værterne havde svært ved at skabe de helt store chancer mod et Horsens-hold, der lukkede godt af i første halvleg og siden rejste sig flot i anden halvleg, hvor gæsterne endda var tæt på at score til 3-2.

Ritzau