Bag om Brøndby: Alle fodboldfolk kender hans navn. Endnu flere danskere kender 'Oscar-sagen'. Men få kender manden Jan Bech Andersen

Hvis der havde været adgang for tilskuere på Brøndby Stadion, ville de have buhet. For to timer siden sendte nedrykningskandidaterne fra Lyngby en gave til den københavnske vestegn ved overraskende at slå topholdet FC Midtjylland 2-0. Med en sejr over Randers FC, som stillede op med et halvt reservehold, ville Brøndby generobre førstepladsen. Nu er den chance forspildt. Profilen Jesper Lindstrøm, anfører Andreas Maxsø og træner Niels Frederiksen har forskellige forklaringer på, hvordan kampen mod kronjyderne kunne ende 0-0, men konklusionen er den samme. Det, Brøndby leverede, var ikke ret godt.

Torsdag bliver en af de kampdage, hvor klubejer og bestyrelsesformand Jan Bech Andersens andre arbejdsforpligtelser gør, at han ikke når på stadion, selv om han befinder sig i Danmark og ikke i hjemmet i London, så han følger kampen i tv.