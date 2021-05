Nu er det åbne sår fra Horsens blevet til et flot ar

Marvin Scwäbe når lige at losse til bolden i ren glædesrus. Andreas Maxsø når lige triumferende at løfte armene. Niels Frederiksen når lige at kramme Martin Retov. Og så stikker det hele af. Dommer Jakob Kehlets afsluttende fløjt bliver trods talrige opfordringer til det modsatte startskuddet på, at Brøndby-fansene stormer ind på banen. Brøndby-spillerne gør, som de blev instrueret i på forhånd, skulle de få selskab inde på banen: De løber ned i omklædningsrummet og begynder at drikke de første øl. De fleste fans er iklædt deres gule trøje. Andre er blot i bar overkrop. Nogle få antænder romerlys. Alle er lykkelige helt ind i knoglerne.

I hjørnerne nede bag Sydsiden får Brøndby-fans uden billet til kampen skaffet sig adgang til stadion. Kontrollørerne i de orange veste kan ikke holde folk væk fra banen. De skaber i nogle få minutter en pibekoncert fra de fans, som er blevet på deres plads, mens de råber »ingen over klubben«. Vi er tættere på at være 15.000 end det officielle tilskuertal 9.669, som er det maksimalt tilladte grundet coronarestriktionerne. Til sidst bliver banen ryddet for tilskuere, spillerne vender tilbage, og det hele forvandles til en stor fællessang. Med en del flere deltagere end det er tilladt.