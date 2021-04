Bag om Brøndby: Chefen har et cv, som ingen kan matche. Hvilket måske er lidt pudsigt

De Brøndby-spillere, som ikke placerer hænderne på hovedet, kaster sig ned på MCH Arenas græs. Sigurd Rosteds skud har netop ramt overliggeren fra en spids, men fri positioninde i FC Midtjyllands felt. Var bolden gået i nettet, havde Brøndby udlignet til 1-1. 30 sekunder senere fløjter dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen topkampen af. Den midtjyske lejr bryder ud i jubel. Nu er det dem, der ligger nummer 1 i Superligaen 1 point foran Brøndby.

Blandt fodboldeksperter og fans på sociale medier skaber kampen hovedsagelig konklusionen, at det nok var det for Brøndby. At opgøret i Herning blev et billede på, at FC Midtjylland kommer til at vise sig for stærke i mesterskabsspillet og atter løber med guldet.